Harald Glööckler: Mieser Geldbetrug! Jetzt geht es um sein Vermögen

Seine Pflegeserie "Pompöös No.1 Skin Revolution" gibt es in zwei Varianten: Das Starterset ("für Prinzessinnen") kostet stolze 266 Euro, die Luxus-Ausführung ("für Königinnen") schlägt gar mit teuflischen 666 Euro zu Buche. Ziemlich happig, aber dafür halt auch das Beste vom Bestem, beteuert der Designer. "Ich habe in meinem Leben schon viel zu viel Geld für Beauty-Produkte ausgegeben, die nichts gebracht haben." Bei seiner pompöösen Creme sei das ganz anders! "Diese hier wirkt garantiert!", verspricht er und verweist als Beleg auf die eigenen babyglatten Züge. Das Argument, er verdanke seine faltenfreie Front eher anderen Optimierungsmaßnahmen, lässt er nicht gelten: "Eine ungepflegte Haut braucht man gar nicht zu liften, das hilft überhaupt nichts. Wer hat denn gesagt, dass immer alles billig sein muss?", echauffiert er sich. "Qualität hat eben ihren Preis!" So ändern sich die Prioritäten: Als Harald seine Waren noch über QVC oder HSE vertrieb, ging’s ihm vor allem darum, dass sich jeder Fan ein Stück Glööckler leisten konnte. Inzwischen ist wohl wichtiger, dass die Kasse ordentlich klingelt…