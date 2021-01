Harald Glööckler: Traurig, womit er jetzt an die Öffentlichkeit geht!

Obwohl Harald Glööckler stets eine Bomben-Figur hatte, scheint der Designer in der letzten Zeit etwas zugenommen zu haben. So berichtet er nun gegenüber "Prominent": "Man zieht sich nicht mehr an, man macht keinen Sport mehr, ja, dann isst man halt ein bisschen mehr, dann ist die Figur halt hin. Und dann kriegt man es ja auch nicht mehr mit." Er ergänzt: "Also ich kriege es mit, weil ich habe solche Jacken, die alle knalleng sind, und ich merke dann, ob die passen oder nicht. Aber der Jogging passt ja noch eine ganze Zeit. Also da bildet man sich bei Größe 44 immer noch ein, man hätte 38." Oh je! Doch unterkriegen lassen, kommt für Harald nicht in Frage...