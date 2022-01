Harald Glööckler: Überraschende Liebes-Beichte im Dschungelcamp

Ein Outing gab es bei Harald Glööckler übrigens nie. "Ich habe mich nie geoutet. Ich sah da keine Notwendigkeit und dachte, wer das jetzt nicht mitkriegt, dem kann ich auch nicht helfen!", verriet er in der Show. Dann hatte er noch eine wichtige Botschaft an alle: "Ich habe eine Message an junge Männer, die homosexuell sind: Lebt euer Leben! Und wer dafür kein Verständnis hat, der kann dann auch aus eurem Leben gehen!"

