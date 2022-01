Harald Glööckler: Jaa, er ist der "Dschungelcamp"-Gewinner!

Via "Instagram" startet Harald jetzt einen Aufruf, mit dem er für "Das Dschungelcamp" erneut die Werbetrommel rührt! Dabei nutzen seine Fans die Möglichkeit, um den Designer unter dem Post mit allerhand Komplimenten zu überschütten. So heißt es: "Ja, absoluter König. Es steckt so viel Liebe und Warmherzigkeit ihn ihm. Unglaublich! Mag ihn sehr!" sowie "Wie erwartet... Ein äußerst herzlicher Mensch mit Wert". Wow! Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob sich Harald mit so viel Unterstützung wohl die Dschungelkrone erkämpfen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!