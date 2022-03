Harald Glööckler & Ehemann Dieter: Versöhnung unter Tränen

Zurück in Deutschland wurde ein Umzugswagen vor ihrer Villa in Kirchheim gesichtet – einen Tag vor dem gemeinsamen Hochzeitstag. Hat das Paar also wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und sich getrennt?

Nein! Denn für den Umzugswagen gibt es laut Glööckler eine ganz einfache Erklärung: "Ich habe eine Zweitwohnung in Berlin und gehe meinem Business nach. Hauptwohnsitz ist in Kirchheim. Man wird ja eine Zweitwohnung nehmen dürfen. Viele Politiker leben auch in Rheinland-Pfalz und in Berlin. Deswegen sind sie nicht getrennt."

Dieter Schroth selbst verriet nach der Ehe-Beichte, dass er seinem Mann sogar "dankbar" sei, ihn "wachgerüttelt" zu haben. Dass Harald mehrfach betont: "Es hat keine Trennung stattgefunden" zeigt, dass das Paar sich wohl versöhnt hat. Eine Annäherung, bei der nach all den Emotionen der letzten Wochen bestimmt auch die ein oder andere Träne geflossen ist …