Harald Glööckler verrät: "Ich habe eine Beziehung"

"Ich bin glücklich und ich habe eine Beziehung mit meinem Hund, wenn man das so will", verrät Harald Glööckler im Interview in der ZDF-Show "hallo deutschland". Hat der 59-Jährige den Männern etwa abgeschworen? Nein! Harald Glööckler kann einigen Männern etwas abgewinnen. Er plaudert aus dem Nähkästchen: "Es gibt verschiedene andere, es gibt ganz unfassbar tolle Männer. Also eigentlich alles ... Meine Freunde sagen alle: 'Auf was wartest du eigentlich noch?' Also es sind drei, vier Anwärter, die haben eigentlich alles. Sie sind reich, sie sind erfolgreich, sie sind gut aussehend, sie sind gebildet, sie sind charmant, sie haben Stil, haben Klasse, sind weltläufig." Doch was hält ihn aktuell auf? Der Modedesigner verrät den Grund: "Ich möchte mich nicht binden im Moment gerade."