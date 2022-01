Hardy Krüger: Die Schauspiel-Legende ist tot

Er spielte in rund 75 Produktionen mit. Geboren wurde er in Berlin, aber lebte später in Hamburg und Kalifornien. Er galt als einer der wenigen Schauspieler, welche nach dem Krieg eine internationale Karriere gelang. Mit dem britischen Kriegsfilm "Einer kam durch" gelang ihm international der Durchbruch. Für die Rolle in "Sonntage mit Sybill" erhielt er im Jahr 1963 einen Oscar. Neben seiner Schauspielerei startete er auch eine Karriere als Schriftsteller. Mit dem Buch "Eine Farm in Afrika" hatte er auch in dem Bereich seinen Durchbruch.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: