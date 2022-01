Jordan Cashmyer: Die Schauspielerin stirbt mit nur 26 Jahren!

Bekanntheit erlangte Jordan Cashmyer vor allem durch die Doku-Serie "16 and Pregnant". In dem Format ging es um Schwangerschaften bei Teenagern. Cashmyer und ihr Freund Derek Taylor berichteten damals ihre Geschichte mit ihrer Tochter Genevieve. Ihre Familie fand damals die Beziehung zu ihrem Freund absolut nicht gut und wurde deshalb sogar verstoßen. Die junge Familie war zudem zeitweise auch noch obdachlos. Mit psychischen Problemen und sogar Suizid-Gedanken folgten weitere Schicksalsschläge in ihrem Leben. Bis zum Jahr 2017 arbeitete die Schauspielerin in einem Stripclub. Wegen Drogenbesitzes saß sie sogar mal im Knast.

