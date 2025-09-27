Hardy Krüger: „Die Wahrheit über Alice und mich.“

Gemeinsam mit seiner Frau plant er eine Kuchen-Manufaktur – „Bloom and Batter“ soll sie heißen. Dass er und seine Frau ihr Café „Fräulein O.“ abgegeben haben, stimmt. „Wir haben uns schweren Herzens getrennt“, sagen beide. Mitbeteiligt waren auch Alices Eltern, deren Trennung machte alles komplizierter. Jetzt schlagen Hardy und Alice ein neues Kapitel auf. Backen bleibt ihre Leidenschaft, doch statt eines Cafés gibt es ihre Kuchen künftig auf Bestellung– mit Herzblut, aber ohne den Stress eines eigenen Ladens.