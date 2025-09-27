Hardy Krüger: „Die Wahrheit über Alice und mich.“
Hardy Krüger räumt mit den bösen Gerüchten auf und spricht Tacheles!
Hardy Krüger und Alice stehen Arm in Arm nebeneinander.
Pleite, abgetaucht, die Ehe zerbrochen? Kaum ein anderer Name sorgte in den letzten Wochen für so viele Spekulationen wie der von Hardy Krüger (57). Schlagzeilen über ein verlorenes Café, das Ende seiner Schauspiel-Karriere und eine angebliche Trennung von Alice (48) machten die Runde. Jetzt spricht der Schauspieler selbst – und verrät exklusiv bei „Das Neue”: „Die Wahrheit über Alice und mich.“
Hardy wirkt gefasst, doch man spürt, wie sehr ihn die Spekulationen getroffen haben. „Ich bin nicht verschwunden“,sagt er klar. „Ich habe Theater gespielt, fürs Fernsehen gedreht, schreibe an meinem neuen Buch und starte mit Alice ein neues Business.“ Er blickt nach vorn.
Gemeinsam mit seiner Frau plant er eine Kuchen-Manufaktur – „Bloom and Batter“ soll sie heißen. Dass er und seine Frau ihr Café „Fräulein O.“ abgegeben haben, stimmt. „Wir haben uns schweren Herzens getrennt“, sagen beide. Mitbeteiligt waren auch Alices Eltern, deren Trennung machte alles komplizierter. Jetzt schlagen Hardy und Alice ein neues Kapitel auf. Backen bleibt ihre Leidenschaft, doch statt eines Cafés gibt es ihre Kuchen künftig auf Bestellung– mit Herzblut, aber ohne den Stress eines eigenen Ladens.
Und wie steht es um die Liebe? Hardy schaut Alice an und sagt: „Wir sind verliebt wie am ersten Tag.“ Sie ergänzt lächelnd: „Deshalb wollen wir unser Ehegelübde auch erneuern.“ Zunächst aber richten die beiden ihr neues Zuhause in Berlin ein, ein Ort, der ihnen Ruhe schenkt. „Die Wahrheit ist“, sagt Hardy, „dass wir als Paar immer zusammenhalten.“
