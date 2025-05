Harry Styles: Verliebt in Berlin!

Die sonst so coole Metropole rastet komplett aus. Ist Harry in der Hauptstadt, um sein viertes Album aufzunehmen? Immerhin wurde er mit seinem Kumpel und Musikproduzenten Kid Harpoon gesehen, der mit ihm schon am Hit-Album "Harry’s House" gearbeitet hat. Oder ist er verliebt? Seit der Trennung von Schauspiel-Kollegin Olivia Wilde 2024 und einer Affäre mit Musikerin Olivia Dean gilt der Ex-Sänger von One Direction als Single. In der hippen Hauptstadt-Szene wird gemunkelt, dass er aktuell eine DJane aus dem legendären Electro-Club Berghain datet.