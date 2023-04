Hartmut Engler: Liebes-Drama! Er ist in ein tiefes Loch gefallen

"Mein Leben bestand zum einen aus viel Arbeit, zum anderen aus Applaus, Jubel und Partys", blickt der PUR-Frontmann zurück. Für viele Außenstehende mag das nach einem fast perfekten Leben klingen, doch für den Sänger war es das nicht. Denn immer wenn er die Bühne verließ, fehlte ihm dieser Applaus. Er fiel regelmäßig in ein Loch.

In seiner Verzweiflung begann der heute 61-Jährige zu trinken. Immer häufiger griff er zum Alkohol und schloss sich in seiner Wohnung ein. Keiner kam mehr an ihn heran. Hartmut versank in seinem Selbstmitleid. Für seine damalige Partnerin Nubya war das alles kaum auszuhalten. Nach fünf Jahren Beziehung zog sie die Reißleine und trennte sich 2008 von ihm. Damit ging es für Engler schließlich endgültig bergab.

"Man geht nicht ans Telefon. Anstatt zu schlafen, geht man an den Kühlschrank und holt sich ein Bier, damit man weiterschlafen kann. Morgens ist man gerädert, hat keine Lust aufzustehen. Man weiß auch nicht, warum man aufstehen soll. Man wälzt sich im eigenen Selbstmitleid", erinnert sich der Musiker.

Obwohl sich Engler in dieser Zeit vermutlich sehr verlassen fühlte, hatte er Menschen in seinem Umfeld, die ihm helfen wollten. Seine große Schwester Ute und die Pur-Bandmitglieder sorgten sich um den Zustand des Sängers. Sie konnten ihn irgendwann davon überzeugen, sich in eine Spezialklinik einweisen zu lassen. Dieser Schritt ebnete ihm einen Weg zurück ins Leben.

14 Tage verbrachte er in dieser Klinik und ließ sich therapieren. "Das war eine extrem gute Erfahrung für mich, mit ‚normalen‘ Leuten zu sprechen, die alle ihr Päckchen zu tragen haben. Da war eine Lehrerin, die Angst hatte, vor ihre Schüler zu treten. Dann gab es Leute, die einfach ausgebrannt waren. Man hat sich in Gesprächsrunden ausgetauscht", blickt Engler positiv zurück. Er ist froh darüber, dass er in der dunkelsten Phase nicht alleingelassen wurde. Dank seiner Freunde und Schwester Ute konnte er auch die schönen Dinge wieder wahrnehmen und sich für das Leben begeistern.