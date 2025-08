"Hartz Rot Gold": Behörde soll Monika ein Hotel bezahlen!

Während Monika um Hilfe kämpft, wird der Ton in der Wohnung schärfer. Stefan, der noch immer Gefühle für sie zu haben scheint, stößt langsam an seine Grenzen. "Wie oft hab ich dir in den Arsch getreten?", fragt er sie in einer Szene der Sozialdoku. Ihre Reaktion fällt patzig aus: "Ja und? Ich kann nicht so wie du, ich muss morgens erst mal meine Medikamente nehmen … Kein Wunder, dass ich es dann mit dem Kreislauf krieg‘."