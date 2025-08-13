"Hartz Rot Gold"-Monika: Wohnungstraum platzt – ist das der Grund?

Der Traum vom Neuanfang platzte und Monika wohnt weiterhin bei ihrem Ex-Freund. "Ich weiß nicht, warum, weswegen, wieso, weshalb. Ich habe auch keine Begründung bekommen", erklärt sie frustriert. Doch aufgeben kommt für sie nicht infrage: "Ich werde weiter im Internet gucken, ich gebe nicht auf. Ich habe schon genug durchgemacht, es reicht. Aber ich bin der Meinung, dass ich nicht aufgeben darf. Das kommt nicht infrage. Ich möchte vernünftig wohnen. Ich möchte doch, dass sich alles zum Guten verändert und nicht nur Nackenschläge."