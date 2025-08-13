"Hartz Rot Gold"-Monika: Wohnungstraum platzt – ist das der Grund?
Für "Hartz Rot Gold"-Star Monika sollte endlich ein neuer Lebensabschnitt beginnen – doch dann kam der Anruf, der alles zerstörte.
"Hartz Rot Gold" läuft immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.
© RTLZWEI
Monika ist vielen RTL-Zwei-Fans längst bekannt. Seit Jahren begleitet das TV-Team der Doku "Hartz Rot Gold" die 53-Jährige, die noch nie in einem festen Job gearbeitet hat und seit Langem Bürgergeld bezieht. Ihr Alltag ist geprägt von finanziellen Sorgen – über 110.000 Euro Schulden lasten auf ihren Schultern. Um endlich durchatmen zu können, wollte sie in die Privatinsolvenz gehen. Doch gerade, als sich eine große Chance auftat, folgte der nächste Schock.
Nach Wohnungszusage kam die Absage
Monika suchte mehr als ein Jahr lang nach einer eigenen Wohnung. Endlich schien es zu klappen: Der Mietvertrag war bereits unterschrieben, nur noch die Gegenunterschrift des Vermieters fehlte. "Ich habe mich schon gefreut, habe auch schon unterschrieben für den Mietvertrag, und nur noch auf die Gegenunterschrift gewartet. Dann kam heute früh ein Anruf, ja, nix los. Ich fühle mich nur noch hin- und hergejagt", berichtet Monika enttäuscht.
Eine Begründung bekam sie nicht – doch ihre Vermutung ist eindeutig: Der Vermieter habe einen Blick in ihre Schufa geworfen und sich deshalb gegen sie entschieden. Dabei hätte nur noch ein Termin bis zur offiziellen Privatinsolvenz gefehlt.
Statt Umzug lebt sie weiter beim Ex-Freund
Der Traum vom Neuanfang platzte und Monika wohnt weiterhin bei ihrem Ex-Freund. "Ich weiß nicht, warum, weswegen, wieso, weshalb. Ich habe auch keine Begründung bekommen", erklärt sie frustriert. Doch aufgeben kommt für sie nicht infrage: "Ich werde weiter im Internet gucken, ich gebe nicht auf. Ich habe schon genug durchgemacht, es reicht. Aber ich bin der Meinung, dass ich nicht aufgeben darf. Das kommt nicht infrage. Ich möchte vernünftig wohnen. Ich möchte doch, dass sich alles zum Guten verändert und nicht nur Nackenschläge."
Trotzdem gibt Monika die Hoffnung nicht auf. Sie will endlich einen Ort, an dem sie ohne Sorgen leben kann.
Die neuen Folgen von "Hartz Rot Gold" zeigt RTL Zwei immer dienstags um 20:15 Uhr.