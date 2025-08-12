"Hartz und herzlich": Beliebte Familie verlässt die Sendung – das steckt dahinter
Nach Jahren vor der Kamera verabschiedet sich eine bekannte Familie aus der RTLZWEI-Doku "Hartz und herzlich" und verrät die Gründe für diesen radikalen Schritt.
"Hartz und herzlich" läuft aktuell nicht im Fernsehen.
Seit Jahren gewährte Petra mit ihrer Familie intime Einblicke in ihr Leben am Existenzminimum. "Hartz und herzlich" begleitete sie durch Höhen und Tiefen, vom Alltag in den Benz-Baracken in Mannheim bis hin zum gescheiterten Neuanfang in Dessau. Nach der Rückkehr nach Mannheim schien zunächst wieder Ruhe einzukehren – doch Petra entschloss sich nun zu einem endgültigen Neustart.
Dieser soll nicht nur einen Wohnortwechsel, möglicherweise sogar in ein anderes Bundesland, beinhalten. Auch das Kapitel "Hartz und herzlich" soll enden – für immer.
Das steckt hinter Petras Entscheidung
Der Hauptgrund für den Rückzug: Anfeindungen aus der Öffentlichkeit. Petra spricht offen darüber, dass der mediale Fokus auch seine Kehrseite hatte. "Wir hatten mehr Mobbing und Hate, weil viele Menschen uns nicht richtig gesehen haben, wie wir wirklich sind", erzählt sie in einem YouTube-Video.
Besonders erschütternd: Petra berichtet, dass sogar ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt wurde. "Das war schon heftig. Da habe ich gesagt, wir gehen aus Mannheim weg." Trotz dieser Erfahrungen blickt sie nicht nur verbittert zurück: "Man muss auch sagen, dass es eine schöne Zeit war. Es waren nicht nur negative, sondern auch schöne Sachen dabei."
"Der Weg ist jetzt vorbei"
Mit dem Ausstieg wollen Petra und Selina sich ein Leben ohne Kameras aufbauen. "Aber irgendwann muss man auch sagen, dass der Weg jetzt vorbei ist. Wir wollen ein neues Leben beginnen. Als Familie, wo wir jetzt sind, wollen wir einen Neuanfang starten – mit arbeiten gehen", so Petra.
Ob die beiden bald tatsächlich in einem anderen Bundesland Fuß fassen, bleibt abzuwarten – klar ist jedoch: Ihr Kapitel bei "Hartz und herzlich" ist beendet.