"Hartz und herzlich"-Dagmar: Traurige Klarheit 4 Jahre nach ihrem Tod

Gerüchten nach soll ein Freiburger Investor der Käufer sein. Für viele Benz-Baracken-Bewohner ein Grund zur Sorge. Sie wollen nicht, dass auf der Fläche, zu der auch Dagmars Grundstück gehört, ein Neubaugebiet mit vielen hochwertigen Wohnungen entsteht. Dies bedeute für sie nämlich nur neue, fremde Menschen und weniger Gemeinschaftsgefühl.

Das sieht zumindest Benz-Baracken-Bewohnerin Beate (56) so, die schon einmal zugab, die Entwicklungen in ihrem Viertel nicht gutzuheißen. "Ich fühle mich hier überhaupt nicht mehr wohl, da war es vor 15 Jahren besser […] da waren mal Schlägereien, aber du hast gewusst, du kannst da laufen nachts. Das traue ich mich jetzt gar nicht mehr. [...] Vor zehn Jahren hätten die sich gar nicht getraut zu bauen, weil sie genau gewusst haben 'Was? Der ist fremd? Da kriegt er direkt auf's Maul'", klagt sie bei "Hartz und herzlich" ihr Leid.

Was wohl Dagmar zu den Veränderungen an ihrem Grundstück sagen würde? Erfahren werden wir es nie. Gewiss ist jedoch, dass ihre Benz-Baracken-Nachbarn sie und ihr Häuschen schmerzlich vermissen.