"Hartz und herzlich"-Elvis verrät exklusiv: So echt ist das RTLZWEI-Format wirklich

Kaum ein anderer "Hartz und herzlich"-Star hat die Sympathien der Zuschauer so sehr auf seiner Seite, wie Elvis Crncic (50). Im Spinn-Off "Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken" sorgt der Familienvater immer wieder für lustige, authentische und emotionale Momente. Die RTLZWEI-Doku ohne Elvis? Unvorstellbar! Doch wie echt sind diese Einblicke in das Leben des Mannheimers wirklich? In unserem InTouch-Online-Interiew packte der Zuschauerliebling jetzt aus: So real ist das Format wirklich! Ein exklusiver Blick hinter die "Hartz und herzlich"-Kulissen aus der Sicht der Benz-Baracken-Legende ...