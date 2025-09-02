"Hartz und herzlich"-Dieter wegen Fake-Todesmeldung außer sich

Nun hat sich Dieter dazu selbst zu Wort gemeldet. Nicht etwa, weil er von den Toten auferstanden ist, sondern weil es sich um üble Fake-News handelte, wie er selbst auch noch einmal betonte. Er äußerte sich auf seinem Instagram-Profil mit folgenden Worten: "Hey, ich, Dieter, wünsche euch einen schönen Abend und glaubt nicht alles, was im Netz so abgeht. Mir geht's ganz gut. Dat ist ein bisschen starkes Stück, was die da im Netz verbreiten ... Ich bin bissl arg schockiert, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt alles nicht, ihr könnt mir schon glauben, dass das nicht so ist. Ihr seht mich, ich bin noch am Leben. Mir fehlen die Worte ..."