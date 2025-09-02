"Hartz und herzlich"-Dieter wegen Fake-Todesmeldung außer sich
Was steckt hinter den Meldungen um Dieters Tod? Der "Hartz und herzlich"-Star selbst hat jedenfalls eine klare Meinung zu dem Ganzen!
Dieter Sutter zeigt sich bei "Hartz & Herzlich" als Arbeitssuchender Familienvater!
© RTLZWEI / UFA SHOW & FACTUAL
Momentan macht eine Todesanzeige in den sozialen Netzwerken die Runde – und behauptet, dass Dieter aus der RTLzwei-Sozialdoku "Hartz und herzlich" verstorben sei. Doch keine Sorge: Der beliebte TV-Protagonist lebt!
Alles fake – Dieter lebt!
"Heute erreichte uns die traurige Nachricht: Der liebevolle Familienvater und das Herz der Benz-Baracken in Mannheim hat uns für immer verlassen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie in der schweren Zeit. Das Team von ‚Hartz und herzlich‘ wird ihn unendlich vermissen." So steht es in einer Todesanzeige, die die Fans staunen lässt. Dazu gibt es ein Bild von Dieter, dem bekannten Bürgergeld-Empfänger, der zuletzt viel Gewicht verloren hat – inklusive "Hartz und herzlich"-Logo.
Dieter entsetzt
Nun hat sich Dieter dazu selbst zu Wort gemeldet. Nicht etwa, weil er von den Toten auferstanden ist, sondern weil es sich um üble Fake-News handelte, wie er selbst auch noch einmal betonte. Er äußerte sich auf seinem Instagram-Profil mit folgenden Worten: "Hey, ich, Dieter, wünsche euch einen schönen Abend und glaubt nicht alles, was im Netz so abgeht. Mir geht's ganz gut. Dat ist ein bisschen starkes Stück, was die da im Netz verbreiten ... Ich bin bissl arg schockiert, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt alles nicht, ihr könnt mir schon glauben, dass das nicht so ist. Ihr seht mich, ich bin noch am Leben. Mir fehlen die Worte ..."
Was ist der wahre Grund für Dieters Todesanzeige?
Der Sender und das echte "Hartz und herzlich"-Team haben jedenfalls nichts mit der Falschmeldung zu tun. Wer die Todesanzeige verbreitet hat, ist unklar – sicher ist nur: Dieter lebt und ist nicht verstorben!
Dass falschen Todesmeldungen von bekannten Persönlichkeiten im Netz auftauchen, ist leider keine Seltenheit. Jetzt trifft es Dieter, einen der bekanntesten Gesichter der Bürgergeld-Doku. Auch "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser, die aktuell eine schwere Trennung verkraften muss, wurde schon fälschlicherweise für tot erklärt.