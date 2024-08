"Hartz und herzlich"-Florian: Nächster Schlag nach dem Tod von Tochter Lisa (†16)

Nach dem Tod ihrer Tochter Lisa zerbrach die Familie rund um Vater Florian. Seine Frau Marina hat ihn und die fünf noch zu Hause lebenden Kinder ohne Vorankündigung im Stich gelassen und ist abgehauen. In den neuen Folgen "Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken", die ab dem 26. August immer montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI laufen, sieht man den enttäuschten Familienvater, wie er die Hoffnung auf eine Rückkehr seiner Frau schon fast aufgegeben hat. Doch damit nicht genug. Auf ihn kommen noch weitere Herausforderungen zu.

Florian gibt alles, seinen Kindern, trotz all des Leids der letzten Zeit, ihm Rahmens seiner Möglichkeiten das beste Leben zu bieten. So will er das Wohnzimmer renovieren, um mehr Platz für die Familie zu schaffen. Doch ohne die nötigen monetären Mittel ist das gar nicht mal so einfach. Dann folgt jedoch bereits der nächste Schlag: Seine zweitälteste Tochter Anna bricht ihre Ausbildung ab. All das jetzt, wo die Familie noch in Trauer um die verstorbene Lisa ist. Gemeinsam mit Tochter Lea wird Florian inmitten von all dem Trubel das Grab von Lisa-Marie für den Sommer hübsch machen. Schafft es der Familienvater, ohne die Unterstützung seiner untergetauchten Frau Marina, die Familie zusammenzuhalten? Wie es für ihn und die fünf Kinder weitergeht, erfahren die Zuschauer schon bald in den neuen Folgen "Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken".

Was wirklich hinter den Kulissen von "Hartz und herzlich" abgeht, erfährst du im Video: