Hartz & Herzlich-Star will Rap-Karriere mit Bürgergeld finanzieren!

Hinter der 35-Jährigen liegen schwere Jahre: Ihr Vater starb 2020 – und auch ihre Ehe zerbrach. In ihrer Trauer zog sie in die Wohnung des Verstorbenen in Mannheim-Waldhof – ein Ort, der heute für sie emotionale Bedeutung hat. In der Doku erklärt sie: "Der ist mir doppelt so nah. Ich glaub auch, der geistert hier mit mir rum."