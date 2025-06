"Hartz und Herzlich": 400 Euro Tattoo für Bürgergeld-Empfängerin Carmen

Mehrere tausendmal pro Minute dringt die Tätowier-Nadel in die Haut der 55-Jährigen. Nach fast vier Stunden ist Rick mit dem Tattoo fertig und Carmen kann sich mit eigenen Augen von dem neuen Kunstwerk auf ihrer Haut überzeugen. Die Begeisterung ist groß, doch lange hält das Gefühl nicht an. Am nächsten Morgen ist das Tattoo unter der Folie verlaufen, nicht einmal die Namen der Kinder kann man mehr vernünftig lesen, stellt Ehemann Dieter fest.