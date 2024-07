"Hartz und herzlich": Todesfall in den Benz-Baracken! Die Bewohner nehmen Abschied

Als "Hartz und herzlich"-Star Pascal auf seinem Instagram-Account postete, dass sein Freund "Ossi" gestorben sei, rutschte den Fans das Herz in die Hose. Schnell wird jedoch klar: Bei der traurigen Neuigkeit handelt es sich nicht um den ostfriesischen Freund von "Hartz und herzlich"-Rostockerin Cindy, sondern um einen anderen Freund der Benz-Barackler – Influencer Ossi Ulle. Daniel Uhlich, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag von der Polizei leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Zu Lebzeiten unterhielt er seine Community vor allem auf TikTok mit Comedy-Videos.