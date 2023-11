"Hartz und herzlich": Kaufrausch trotz Privatinsolvenz! Benz-Baracken-Liebling kann es nicht lassen

Für Beates Sohn Pascal entpuppt sich der Alltag auf eigenen Beinen als schwieriger als geplant. Nachdem er eigentlich so zuversichtlich einen Job bei der Deutschen Bahn angefangen hatte, wurde er nur wenig später wieder gekündigt. Nun meldete er sich mit einem Video auf TikTok bei seinen Fans, in dem er auf dem Weg zum Jobcenter ist, da er etwas für seine Privatinsolvenz abholen musste. Dass der "Hartz und herzlich"-Star so hohe Schulden hat, dass er Insolvenz anmelden muss, ist für die Nutzer der Plattform ein Schock. Sie kommentieren den Clip mit Worten, wie "Verstehe ich nicht, wie kann man Schulden machen, wenn man weiß, ich habe keinen Job, verdiene kein Geld" oder "Bitte was? Privatinsolvenz in seinem Alter?".

Als er dann jedoch weiter verrät, dass er sich noch am selben Tag eine teure Spielkonsole gekauft hat, fallen die Zuschauer endgültig vom Glauben ab. "Ich bin gerade unterwegs und ich habe mir eine neue Konsole gekauft. Die ist hier in dieser Tüte drin" gibt der Benz-Baracken-Bewohner in einem weiteren Clip zu. Er habe sich die 130 Euro für die Konsole von seiner Schwester geliehen und wolle es später zurückzahlen. Zu viel für seine Fans: "Da fällt einem nichts mehr ein, ich würde sie ihm nicht geben. Wer Schulden macht, muss sie auch bezahlen" schreibt ein Nutzer in den Kommentaren.

Auweia, ob die Privatinsolvenz die Lösung für seine Schuldenprobleme ist? "Hartz und herzlich"-Fans werden es in den neuen Folgen der beliebten RTZ 2-Show früher oder später herausfinden.