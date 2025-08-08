Nachdem der Talk zum Kanu‑Game überging – passenderweise – und Herbig nach etwa einer Stunde den Stream verließ, ließ HandOfBlood Dampf ab: "Leute, wir müssen reden … Der setzt sich hier fünf Minuten hin, kommt die erste Text‑to‑Speech: 'Bully, leck Eier'!" Dann noch deutlicher: "Das ist Machtmissbrauch, was ihr macht. Das ist so krank, wirklich. Wie kann man so sein?"