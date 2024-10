Stefan Raab: Nächster Angriff auf ProSieben - mit Michael Bully Herbig!

Und darum geht es: Stefan und Bully, der zuletzt vor allem mit "LOL - Last One Laughing" von sich Reden gemacht hat, treten gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin an. Zuvor hat sich der oder die Auserwählte zu Beginn der Show gegen drei andere Mitbewerber durchgesetzt. Derzeit kann man sich für das Duell bewerben. Moderiert wird das Ganze von Elton, Frank Buschmann tritt als Kommentator auf.

Das Ganze erinnert vom Konzept her doch sehr an Raabs frühere Erfolgsshow "Schlag den Raab", die bis zu seinem Abschied auf ProSieben lief. Auch in der Sendung trat Stefan Raab gegen eine Person an, die allerdings zuvor von den Zuschauer:innen gewählt wurde. Damals waren Frank Buschmann und Elton ebenfalls mit von der Partie.