Hausbesuch bei Ross Antony: So stylish wohnen er und Ehemann Paul

Ross Antony ist ein bunter Vogel. Doch spiegelt sich das auch in seiner Einrichtung wieder? Wayfair hat Ross und seinen Mann Paul in der Nähe von Köln besucht und seiner Gästewohnung ein komplettes Make-over mit Möbeln und Deko von Wayfair verpasst. Wir von inTouch Online durften Ross dabei begleiten und ihm exklusiv einige Fragen stellen!

Das Make-over umfasst den Lounge- und Essbereich, den Schlafbereich und die Make-Up Area in Ross' und Pauls Gästewohnung. Die Herausforderung dabei war, dass in der Einzimmerwohnung mit offenen Grundriss alles untergebracht werden soll. Dabei war es Ross und Paul wichtig, Funktionalität und Gemütlichkeit zu vereinen. Wie sie das umgesetzt haben, seht ihr in der Bildergalerie weiter unten.