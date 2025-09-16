Heftige Kritik an neuer Stefan-Raab-Show: „Was zur Hölle war das“

Zweifellos beherrscht es Raab, Stimmung für sein (mittlerweile zweites) TV-Comeback zu machen. Nur die Show, die dann abgeliefert wird, ist dann meist ernüchternd. Die guten Quoten zum Auftakt werden daher kaum gehalten werden können und dürften durch die Neugier des Publikums zu erklären sein - und dadurch, dass viele eigentlich für „Wer wird Millionär“ eingeschaltet haben und das Ende des Raab-Programms zwangsweise abwarten mussten.