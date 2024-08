Heidi Beckenbauer: 7 Monate nach dem Tod von Franz Beckenbauer - Sie tanzt sich zurück ins Leben

Was sie besonders rührte: WM-Held Bastian Schweinsteiger (39) setzte als Schirmherr eine über 30 Jahre währende Tradition fort. Heidi: "Das ist ganz im Sinne meines Mannes. Er schaut bestimmt aus dem Himmel zu." Im Golfresort Bad Griesbach fand nämlich wieder ein Kaiser-Cup zugunsten seiner Stiftung statt. Unglaubliche 150 000 Euro kamen bei dem Charity-Turnier zusammen.

Stiftungsleiterin Heidi nahm mit Tränen in den Augen den Scheck entgegen. "Ich bin sprachlos und so dankbar. Das Wochenende war mega. Und was hätte mein Franz gesagt? Bleib's gesund!", schwärmte sie überglücklich.