Heidi Beckenbauer: Nach dem Tod von Franz! SIE gibt ihr jetzt Kraft

WM-Torschütze Brehme und seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer waren vor allem in den letzten Lebensmonaten für den Kaiser und seine Frau da. Andreas war nicht nur ein enger Freund von Franz, sondern auch ein Vertrauter von Heidi. Er unterstütze sie in den letzten Lebensmonaten ihres Mannes als Botschafter, der von ihr geleiteten Beckenbauer-Stiftung. Auf der Trauerfeier für Franz hatte Brehme noch bitterlich geweint. Es gibt sogar Freunde, die sagen, dass der Tod seines Mentors ihm das Herz gebrochen habe.

Nach dem Tod ihrer Ehemänner taten sich die Witwen zusammen, reisten einige Tage an den Gardasee (Italien). Die Brehmes haben dort eine Wohnung, die Beckenbauers ein Haus. Ein idyllischer Ort – mit dem Heidi und Susanne viele schöne Erinnerungen verbinden. Eine Auszeit, die beiden guttat und ihnen neue Kraft für die Zukunft gab.

Dass Heidi in ihre frühere Heimat – sie kommt aus dem Raum Lüneburg – zurückkehrt, ist unwahrscheinlich. Sie will mehr Zeit in St. Gilgen am Wolfgangsee (bei Salzburg) verbringen. Dort hat sie ein Ferienhaus und kann jederzeit Besuch von Freundin Susanne bekommen. Denn gute Freunde kann niemand trennen. Das hat ja auch schon immer der Franz gesagt.

Von diesen Stars mussten wir und im vergangenen Jahr verabschieden: