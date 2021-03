Heidi Klum: "Bin ich denn schon wieder schwanger?"

In einer Vorschau zur neuen Folge von "GNTM" hat die Modelmama ständig Heißhungerattacken. "Ich rieche schon wieder was! Was esst ihr denn die ganze Zeit? Ich meine, ich würde Fritten riechen. Ihr knabbert doch! Ich höre euch doch pausenlos irgendwas knabbern", beschwert sie sich in dem kurzen Clip. Also wird Heidi von ihrem Team mit einer großen Portion Pommes versorgt. Doch das ist ihr nicht genug. Kurz danach gibt's Suppe, Bienenstich und Süßigkeiten. "Was ist denn los mit mir? Bin ich denn schon wieder schwanger?", fragt sich die 47-Jährige.