Heidi Klum: Bitterer Beziehungs-Zoff! Ihr Glück liegt in Scherben

Ihr Nest, das ihr bis zu ihrem Umzug in die USA vor fast 30 Jahren so viel Wärme schenkte. Wärme, die die Modelmama offenbar immer mehr vermisst. "Ich liebe Deutschland", erklärte sie in der Vergangenheit oft.

Eine Liebe, die Ehemann Tom Kaulitz (32) aber ganz und gar nicht teilt. Zu schmerzlich sind seine Erinnerungen an die Zeit dort, als er mit seiner Band "Tokio Hotel" riesige Erfolge feierte: "Es war einfach zu viel, war privat vor allem zu viel. Zu viel Auflauf zu Hause, man konnte nichts, man hatte eigentlich kein Leben", gesteht der Musiker. Zurück nach Deutschland? Auf keinen Fall! Sehr zum Leidwesen von Heidi, die nach wie vor "tatsächlich mit der Idee" spielt.

Doch es scheint, als zerplatze ihr Heimat-Traum immer mehr! Denn gerade plant sie – so pfeifen es die Spatzen von den Dächern – ihren Umzug von Los Angeles nach New York. Dort wurde bereits „was Schönes gebaut, das ist nach drei Jahren nun endlich fertig geworden“, erzählt sie jetzt. Doch kann sie dort mit Tom überhaupt glücklich werden, wo ihr Herz doch so sehr nach Heimat schreit? Klingt ganz danach, als sei diesbezüglich Krach im Hause Klum/Kaulitz vorprogrammiert. Eine Zerreißprobe für ihre Liebe!