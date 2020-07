Heidi Klum: Body-Geheimnis gelüftet! Mit diesem Frühstück purzeln die Kilos

Außerdem setzt Heidi auf Intervallfasten. Das heißt: Sie legt zwischen Abendbrot und Frühstück eine 16 Stunden lange Essenspause ein. Die letzte Mahlzeit kommt bei ihr um 18 Uhr auf den Tisch, wie sie kürzlich im Interview mit "Entertaiment Tonight" verriet. Außerdem achtet das Model darauf, dass sie zwischendurch nicht so oft zu ungesunden Snacks greift. Auch Restaurantbesuche bleiben die Ausnahme. "Ich glaube, wenn man oft auswärts isst oder Essen bestellt, kann es mit der gesunden Ernährung etwas schwierig werden. Man weiß einfach nicht genau, was alles verarbeitet wurde", erzählt sie. Stattdessen stellt sich Heidi lieber selbst an den Herd. "Ich koche wirklich sehr viel, denn so weiß ich genau, was in der Mahlzeit enthalten ist und dass frische Zutaten verwendet wurden."

