Christine Theiss: Abnehmen mit Intervallfasten!

Intervallfasten ist der neueste Abnehm-Trend. "The Biggest Loser"-Coach Christine Theiss hat uns verraten, warum die Methode so sinnvoll ist.

Der Weg zur Traumfigur ist oft schwer. Man will , aber komplett auf alles verzichten? Undenkbar! " "-Coach schört auf das Intervallfasten. "Ich halte Intervallfasten für sehr sinnvoll. Fastenphasen sind etwas völlig Normales für unseren Körper", verrät sie im Interview mit "Intouch Online"

So funktioniert Intervallfasten

Wie das funktioniert? Es gibt zwei Möglichkeiten. Bei der 16:8-Methode müssen die Mahlzeiten innerhalb von 8 Stunden gegessen und 16 Stunden über Nacht pausiert werden. In der Zeit ist nur Wasser und ungesüßter Tee erlaubt. Eine weitere Variante ist die 5:2-Methode. Fünf Tage in der Woche darf normal und zwei Tage fast nichts gegessen werden. Bei Frauen sollten die Nahrungszufuhr an den beiden Tag auf 500 bis 800, bei Männern auf 600 bis 850 Kalorien reduziert werden.

Erfolgreich abnehmen ohne Verbote

Der Vorteil am Intervallfasten? Im Gegensatz zu Diäten gibt es keinen nervigen Jojo-Effekt. "Mal angenommen wir haben einen Mann, der 2.000 Kalorien als Grundumsatz hat. Dieser Mann will abnehmen und nimmt nur 1.500 Kalorien zu sich. Er wird dadurch erfolgreich abnehmen. Doch wenn er sein Wunschgewicht erreicht hat, hat der Körper dummerweise den Grundumsatz runtergefahren. Wenn er dann wieder ganz normal 2.000 Kalorien isst, wird der Körper die überschüssigen Kalorien sofort als Fett einspeichern", erklärt Christine. "Deswegen ist das Intervallfasten viel geschickter, weil man gar nicht in die Hungerphase reinkommt. Es gibt keine Verbote und man verhindert die Fressattacken in der Nacht."

