Heidi Klum: Corona-Drama am "GNTM"-Set!

"GNTM" steht wieder in den Startlöchern! Am 4. Februar startet die neue Staffel endlich im TV. Doch dieses Mal ist alles anders. Wegen der Corona-Pandemie wird hauptsächlich in Berlin gedreht. Über Weihnachten unterbrach Chef-Jurorin Heidi Klum jedoch die Aufnahmen und flog zurück in ihre Heimat Los Angeles. Warum?