Heidi Klum: Der Zoff mit Michael Michalsky geht in die nächste Runde!

Der Streit zwischen und ihrem ehemaligen "GNTM"-Kollegen ist noch lange nicht beendet! Jetzt schoss Michael bitterböse gegen die Modelmama...

Fieser Seitenhieb gegen Heidi und Tom

Michael schrieb einen offenen Brief, in dem er erklärte, warum dieses Jahr keine Michalsky StyleNite stattfinden wird. Doch anscheinend brannte ihm noch etwas Anderes auf dem Herzen. Mit folgendem Satz leitete er den Text ein: "Alte Freunde vergessen die Freundschaft und leben nach dem Motto We first!." Ziemlich wahrscheinlich, dass er damit auf Heidi und Tom anspielte...

Das war der Auslöser für den Zoff

Denn zwischen den einstigen Freunden krachte es kürzlich gewaltig. Der Grund? Michael gab der "BILD"-Zeit ein Interview, in dem er sich abwertend über die Beziehung von Heidi und Tom äußerte. "Sicher ist er der Richtige für jetzt. Für immer ist gar nichts", sagte er dem Blatt. Für "Tomdi" ein Schlag ins Gesicht! Die Konsequenz: Michael wurde wieder von der Hochzeit ausgeladen. Und das obwohl sich Heidi und Tom auf Michaels Geburtstagsparty kennenlernten. Ob sich die drei vor dem großen Tag wohl wieder vertragen? Von Versöhnung sind sie momentan leider meilenweit entfernt...