Heidi Klum: Fiese Klatsche von Vito Schnabel!

Heidi Klum schwebt mit ihrem Tom Kaulitz derzeit auf Wolke Sieben. Doch einer scheint darüber gar nicht happy zu sein: Ihr Ex Vito Schnabel...

Bei den zeigten und mal wieder, dass sie ja sooo verliebt sind. Stolz präsentierte Heidi den Fotografen ihren funkelnden Verlobungsring. Doch was sagt eigentlich Ex zu der Blitz-Verlobung? Immerhin waren er und die Modelmama drei Jahre lang ein Paar.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Zerbricht ihre Liebe am Babywunsch?

Vito stellt einen "Heidi"-Roboter aus

Ganz spurlos scheint die Heidis Liebes-Show nicht an Vito vorbei zu gehen. Einen fiesen Seitenhieb konnte er sich jedenfalls nicht verkneifen. In seiner Galerie in St. Moritz wird derzeit ein Kaffee-Roboter mit blonden Zöpfen und Dirndl namens "Heidi" ausgestellt. Ob er damit wohl auf seine berühmte Ex-Freundin anspielt?

Dabei ist auch Vito wieder in festen Händen. Seit Mai turtelt er mit Model Amber Heard. Paparazzi erwischten die beiden damals händchenhaltend in New York.