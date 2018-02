Heidi Klum: Geheime Liebschaft aufgeflogen!

Als Heidi Klum sich von Vito Schnabel trennte, war der Herzschmerz groß. „Heidi hatte wegen Vito den größten Liebeskummer ihres Lebens“, verriet ein Freund sogar. Doch nun scheinen sich die beiden wieder anzunähern.

Der 31-Jährige soll Heidi heimlich beim Dreh zu „Germany’s Next Topmodel“ in Los Angeles besucht haben. Außerdem postete er Fotos aus seinem Jamaika-Urlaub, auf dem die gleichen Strände zu sehen waren, wie auf den Bildern seiner (Ex-)Freundin. Anscheinend verbringen die beiden ihre freie Zeit immer noch sehr gerne miteinander.

Heidi Klum: Bittere Tränen in der Öffentlichkeit

Doch warum macht die Model-Mama so ein großes Geheimnis daraus? Ihre Zuneigung muss sie doch eigentlich nicht verstecken. Vielleicht möchten Vito und Heidi es aber auch langsam angehen und an ihrer Beziehung arbeiten, bis sie damit wieder offiziell an die Öffentlichkeit gehen.