Heidi Klum & Gisele Bündchen: Heißes NACKT-Foto aufgetaucht!

Oh, là, là! Dieses heißte NACKT-Foto von Heidi Klum und Gisele Bündchen lässt definitiv alle Männer-Herzen höher schlagen!

Na das sind mal sexy vorweihnachtliche Grüße von . Dass die Model-Mama gerne mal mit ihren Reizen spielt, ist definitiv bekannt. Ihr neuster Schnappschuss sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Heidi hat sich an ihre Seite Modelverstärkung von geholt...

Heidi nackt mit Gisele im Bett

Via " " teilt Heidi nun einen heißen Schnappschuss mit ihren Fans, der die Model-Mama mit Gisele Bündchen gemeinsam im Bett zeigt. Beide sind lediglich mit einem Bettlaken verhüllt. Dazu kommentiert Heidi: "Bettgeschichten mit Gisele". Was für ein HAMMER-Foto. Das dies auch ihre Fans so sehen, wir vor allem anhand der Fan-Kommentare deutlich...

Heidis Fans sind begeistert

Wie unter dem Schnappschuss der deutlich wird, hat Heidi damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Hübsch ihr beiden" sowie "Ihr seit die Philosophie von sexy". Doch damit nicht genug! Ein Fan ist sogar der Meinung: "Eigentlich könntet ihr doch gemeinsame Projekte machen, würde bestimmt gut funktionieren". Ob Heidi und Gisele diesem Wunsch wohl nachkommen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!