Heidi Klum: Haar-Hammer! Sie zeigt ihre neue Frisur!

Das Heidi Klum als Model wandlungsfähig sein muss, ist klar! So konnten wir die Model-Mama in den vergangen Jahren immer wieder mit neuen Frisuren bestaunen. Ob Pony, lange Haare, geglättet, oder kurze Haare: Heidi steht einfach alles! Doch wie die Beauty nun via Instagram zeigt, hat sie scheinbar eine Zeitreise in die wilden 1980er Jahre unternommen. So zeigt sich die Modelmama ihrer Community mit einer Löwenmähne, die nicht nur der jungen Tina Turner Konkurrenz macht...