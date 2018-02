Heidi Klum: Heiß auf diesen Superstar!

In den vergangenen Wochen wurde heftig spekuliert: Sind Heidi Klum und Vito Schnabel wieder ein Paar? Jetzt ist das Geheimnis endgültig gelüftet. Bei Ellen DeGeneres verrät Heidi Klum nämlich, dass sie Single ist. Doch die Frage ist: Wie lange noch? Denn ein Promi-Mann erzeugt bei ihr echte Hitzewallungen!

Heidi Klum: Großartige Neuigkeiten

Heidi Klum ist heiß auf Drake!

"Ich bin definitiv Single und bereit, mich unters Volk zu mischen", grinste Heidi Klum frech im Interview mit Ellen. Und wie bereit sie ist! Das Model schlug sogar eine Kontaktanzeige vor, schließlich hat Ellen DeGeneres die besten Kontakte in Hollywood. Ob sie auch die Nummer eines bestimmten Mannes hat? Bei dem Spiel "Who'd You Rather?" outete sich Heidi Klum nämlich - sie hat eine Schwäche für Rapper Drake!

"Ich mag ihn. Schau dir doch mal seine Muskeln an", schwärmte die 44-Jährige mit Herzchen in den Augen.

Heidi Klum: Was läuft da mit Thomas Hayo?

Heidi Klum ist auf den Geschmack gekommen!

Scheint als hätte Heidi Klum seit Vito Schnabel Geschmack an jüngeren Männern gefunden. Der Kunsthändler ist mit seinen 31 Jahren der erste Mann, der deutlich jünger ist als Model-Mama Heidi Klum. Drei jahre lang waren die beiden zusammen - dann das überraschende Aus. Trotzdem wollten die Gerüchte um ein Liebescomeback einfach nicht abbrechen. Die beiden sollen sogar gemeinsam Urlaub gemacht haben. Trotzdem: Die Beziehung ist offiziell vorbei und Heidi Klum ist bereit für eine neue Liebe.

Drake steht auf ältere Frauen!

In die gleiche Alterskategorie wie Vito Schnabel fällt auch Drake - auch er ist junge 31 Jahre. Und die Chancen für Heidi Klum stehen sicher gar nicht schlecht. Sie gehört schließlich nicht nur zu den schönsten Frauen der Welt, Drake hat keine Abneigung gegen Frauen, die älter sind als er. Vor knapp einem Jahr turtelte er noch mit Mega-Star Jennifer Lopez. Nach einer kurzen, aber heißen Liason war aber wieder Schluss. Dafür wäre der Weg jetzt frei für Heidi...