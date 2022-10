Heidi Klum: Ihr Albtraum wird wahr! Sie hat einfach nur noch Angst um Tom

Trotzdem bleiben die Sorgen. Obwohl Heidis Ehemann zur Zeit noch krebsfrei ist, gilt: Das Risiko ist hoch. Denn wenn Bill Krebs bekommen kann, dann gilt das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch für Tom.

Die "Nordic Twin Study of Cancer" (Nordische Zwillingsstudie zu Krebs) ist die weltweit größte Studie zur Erblichkeit von Krebserkrankungen. Die amerikanischen Forscher der berühmten Harvard-Universität ermittelten, dass 38 Prozent aller eineiigen Zwillinge im Laufe ihres Lebens an der gleichen Krebsart erkranken. Eine beunruhigende Zahl, die sicher auch Heidi Klum nicht ruhig schlafen lässt. "Mit ihm habe ich den Einen gefunden", schwärmt sie stets von ihrem Ehemann. Er sei die Liebe ihres Lebens, ihr Seelenverwandter und alles, was sie sich je erträumte. Ihn zu verlieren – es ist Heidis größte Angst!