Heidi Klum: Jetzt eskaliert der Streit mit Barbara Schöneberger!

Aus und werden wohl keine Freundinnen mehr! In der Vergangenheit stichelte die Moderatorin immer wieder gegen die "GNTM"-Chefin. Besonders ihre Beziehung zu dem deutlich jüngeren ist Barbara ein Dorn im Auge. "Also kein Mensch hat zweimal die Woche Sex. Heidi Klum und ihr Tom treiben die Statistik wohl gerade in die Höhe", ätzte sie beispielsweise. Doch damit nicht genug...

Heidi Klum und Barbara Schöneberger streiten sich über geschminkte Männer

Erst kürzlich lästerte Barbara über geschminkte Männer. " Männer dürfen gerne von mir aus lustige hochgekrempelte Hosen tragen und kurze Jackets, die überm Arsch enden, dann macht es, wenn Ihr wollt. Aber wenn ihr euch jetzt auch noch schminkt, ich finde, irgendwo ist auch mal ein Punkt. Männer sind Männer, Männer sollen irgendwie auch Männer bleiben", schimpfte sie in einem Video.

Bill Kaulitz: Jetzt schießt er knallhart gegen Barbara Schöneberger!

Für Heidi, die in der Jury von "Queen of Drags" sitzt, ein absolutes No-Go. Deshalb konnte sie sich einen kleinen Seitenhieb gegen Frau Schöneberger nicht verkneifen. "Es gibt immer noch Menschen, die Probleme mit Andersartigkeit haben. Ich nicht! Männer mit Makeup? I LOVE IT!", verkündete sie auf .

Barbara Schöneberger attackiert Heidi Klum vor laufender Kamera

Und Barbara? Die kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen! Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala sagte sie während einer Moderation, dass sie sich beeilen müsse, weil sie ihr Kleid bei "Queen of Drags" zurückgeben müsse. Viele witterten sofort einen erneuten Angriff auf Heidi. "Barbara vs. Heidi Klum geht in die nächste Runde", stellte ein User fest. Heidis Reaktion lässt sicherlich nicht lange auf sich warten...

