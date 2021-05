Heidi Klum: Jetzt ist endgültig Schluss!

Offenbar hat Günther beschlossen, dass Instagram der richtige Kanal ist, um weiter bei den Klums in Kalifornien mitzumischen. Dabei geht es ihm wohl vor allem um mehr Nähe zu Leni. Schließlich macht er kein Geheimnis daraus, dass er sich um sie sorgt, dass er die von Heidi gepushte Modelkarriere kritisch beäugt und findet, der Sprung in die Öffentlichkeit sei für den bislang so behüteten Teenager zu schnell erfolgt. „Durch Social Media wird man heute viel schneller bekannt“, räumt er ein. Aber: „Der permanente Druck, den Followern immer wieder etwas Neues zu bieten, wirkt sich natürlich auch auf die Posts aus.“ Und dass die bei Heidi momentan immer freizügiger werden, dürfte ihm kaum entgangen sein. Nicht unbedingt das, was er sich als Vorbild für seine Enkelin wünscht. Die müsse „seriös auftreten“, mahnt er großväterlich, Leni müsse sich „selbst treu bleiben“ und „ihren Weg gehen“. Womit er vermutlich nicht den Weg ihrer Mutter meint, der er ausdrücklich nicht auf Instagram folgt.