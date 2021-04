Seit ihrem Sieg bei „Germany’s Next Topmodel“ ist im Leben von Jacky Wruck vieles anders. Ihren Job als Tiermedizinische Fachangestellte musste die 22-Jährige vorübergehend an den Nagel hängen. Statt mit ihren Hunden Gassi zu gehen oder mit ihren Pferden auszureiten, shootete das frischgekürte Topmodel nach ihrem Sieg für Designer Philipp Plein. Es folgte im Juni 2020 ein Job auf der Fashion Show von Designerin Anja Gockel. Doch das Modeln allein war der experimentierfreudigen Gewinnerin scheinbar schnell zu langweilig. Mit ihrer Rolle als „Polizistin Magret“ feierte Jacky Wruck noch 2020 ihr Schauspieldebüt in der ZDF-Serie „Frühling“. Und bei einer Rolle soll es definitiv nicht bleiben!