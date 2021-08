Heidi Klum: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Sieht so aus, als hätte Heidi noch mal mit einer Extraportion Vitamin B nachgeholfen. Denn sie hat selbst eine berufliche Vergangenheit mit den Produkten von GHD: Ihre persönliche Hairstylistin Wendy Iles betonte sogar schon in Interviews, dass sie mit dem Lockenstab der Firma Heidis typischen Wellen-Look kreiert. Und auch zu Chopard gibt es eine Verbindung, Heidi besucht regelmäßig die Events der Schweizer Uhren- und Schmuckmanufaktur und kennt auch Caroline Scheufele gut. Denn die ist künstlerische Leiterin und Co-Präsidentin des Labels. Da war es für Heidi sicher ein Leichtes, Leni für eine neue Kampagne zu empfehlen und den Deal festzuzurren. Offen gibt die Modelmama schließlich zu, dass sie ihre Tochter in Sachen Karriere zu hundert Prozent unterstützen wird. "Ich bin immer an ihrer Seite, feure sie an und stelle sicher, dass alle nett zu ihr sind", so die Helikopter-Mum laut "InTouch". Dass sie ihrem Kind damit die Chance nimmt, eigene Erfahrungen zu machen – schade. Und auch, dass Lenis größter Erfolg bislang nur ihr berühmter Nachname ist …