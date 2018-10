Heidi Klum: Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Reddit this

ist seit Jahren die gefeierte Halloween-Königin schlecht hin. Immer wieder ist das Top-Model dabei zu sehen, wie sie mit ihren legendären Kostümen einen Horror-Auftritt nach dem anderen hinlegt. Auch für dieses Jahr kündigte die bereits eine phänomenale Verwandlung an. In welche Schauder-Figur sie sich diesmal allerdings genau verwandeln will, war lange unbekannt - bis jetzt!

Heidi Klum: Diese süße Überraschung teilt sie mit den Fans

Heidi Klum gibt ersten Halloween-Kostüm-Tipp

Via " " lässt Heidi Klum nun die Halloween-Bombe platzen und teil erstmals mit ihren Fans einen Blick auf ihr diesjähriges Horror-Kostüm. Sie postet dazu ein Short-Clip, in dem ein überdimensionaler Fuß zu erkennen ist. Dazu kommentiert Heidi: "Irgendwelche Vermutungen?" und animiert ihre Fans dabei gleichzeitig zum munteren "drauflosraten"...

Heidis Fans sind unterschiedlicher Meinung

Wie unter Heidi Post deutlich wird, haben ihre treuen Anhänger gleich mehrere Ideen, als was sich das Topmodel verkleiden könnte. So ist zu lesen: "King Kong", Prinzessin Fiona" aus den "Shrek"-Filmen und "Zyklop". Ob sie damit richtig liegen? Wir werden es spätestens an Halloween erfahren. Bis dahin können wir noch weiterhin gespannt sein...