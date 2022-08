Heidi Klum: Jetzt spricht sie über das Ehe-Aus

Seal und Heidi waren insgesamt sieben Jahre verheiratet. Und als die 49-Jährige damals "Ja" sagte, meinte sie auch "Ja" zur Ewigkeit mit ihrem Ex, verrät sie aktuell in der "The Today Show".

Doch die beiden mussten feststellen, das es einfach nicht mehr klappt. "Es ist nie einfach, wenn man sich trennt. Wenn du Kinder hast und verheiratet bis, hoffst du dass es für immer hält. Als ich "Ja" gesagt habe, meinte ich "Ja" für immer – doch leider kam es nicht so. (...) Du versucht dein Bestes deine Kinder so glücklich wie möglich zu machen, sie zu lieben und zu schätzen. (...) Es gibt Höhen und Tiefen, auch wenn ich immer ein Haus mit Hund und Co. haben wollte, so ist das Leben eben. Solange alle glücklich sind, bin ich es auch", erklärt sie.

Mittlerweile hat sie ihr Glück wieder gefunden: In Ehemann Tom...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Aus und vorbei! Er hat keinen Bock mehr auf sie. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: