Heidi Klum: Knallhart abgesägt! Bitter, was jetzt herauskommt

Sie galt in den USA immer als absoluter Publikums-Liebling. Doch bei „America’s Got Talent“ wurde Heidi Klum jetzt überraschend ersetzt – vorerst nur für eine Folge. Oder war das nur ein Testlauf, um die 47-Jährige dauerhaft loszuwerden?

Die Amerikaner lieben Heidis quiekige Stimme, ihre überschwänglichen Gefühlsausbrüche und frechen Sprüche. Seit sieben Jahren hat „The German Supermodel“ deshalb einen Platz in der Jury von „America’s Got Talent“ sicher, einer Talentshow ähnlich wie „Das Supertalent“ bei uns. Vor knapp zwei Jahren nahm sie sich über raschend eine Auszeit von der Show, in diesem Jahr feierte sie nun ihr Comeback – an der Seite ihrer Co-Juroren Simon Cowell, Howie Mandel und Sofía Vergara bewertet sie die neuen Kandidaten.

Heidi Klum wurde ausgetauscht

Dass Heidi allerdings auch austauschbar ist, musste sie gerade am eigenen Leib erfahren: Wegen einer Erkrankung fiel die 47-Jährige für einen Drehtag aus. Der Sender NBC nutzte die Gelegenheit – und stellte den drei verbliebenen Juroren schnell einen Ersatz an die Seite. Die Produzenten entschieden sich für den Schauspieler Eric Stonestreet, der mit Sofía in der Comedy-Serie „Modern Family“ spielt. Ein Volltreffer. Denn obwohl Eric weder als Juror erprobt ist, noch Erfahrung mit großen Unterhaltungsshows hat, konnte er in dem Job überzeugen. Vor allem das Publikum, das sich nach der Ausstrahlung mit Lobeshymnen förmlich überschlug. „Nur wegen dir habe ich zum ersten Mal eingeschaltet“, schrieb ein Zuschauer auf Instagram. „Du solltest als fester Juror in die Show genommen werden!“, ein anderer. Und: „Du bist der Beste, ich schaue es nur wegen dir.“