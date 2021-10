Heidi Klum: Liebeshorror! Eine andere Frau zerstört ihr Glück!

Laura kennt Leni also von klein auf – vielleicht wirken die beiden ja deshalb so vertraut. Es ist nicht zu übersehen, dass Leni sich in der Nähe ihrer "Stiefmama" wohlfühlt. Dass sie so demonstrativ mit Laura und Seal auftritt, passt zu ihren Bemühungen, sich von Übermutter Heidi freizuschwimmen.

Zuletzt machte sie immer öfter ihr eigenes Ding, war zum Beispiel ohne Heidi in Berlin, um ihre erste Modekollektion vorzustellen. Vielleicht sind ihr ja auch, je erwachsener sie selbst wird, die freizügigen Fotos, die ihre Mutter so gern postet, und das ständige öffentliche Geturtel mit Ehemann Tom Kaulitz (32) zunehmend peinlich.

Während sie bei Seal und Laura ein unaufgeregtes Familienleben findet, in dem sie sich anscheinend mit ihrem Aris gut aufgehoben fühlt. Heidi dürfte die neue Konkurrenz um die Gunst ihrer Sprösslinge kaum gefallen. Schließlich hat sie in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wenig sie sich in Erziehungsfragen auf Seal verlassen könne. Und jetzt ist er plötzlich wieder da für die Kids – und hat auch noch tatkräftige Unterstützung mitgebracht …