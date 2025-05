Heidi Klum: Gemein gemobbt!

Heute sieht man der selbstbewussten, erfolgreichen Frau nicht mehr an, wie sehr sie einst kämpfen musste. Doch die Vergangenheit holt sie manchmal ein. So etwa im Jahr 2022 als sie mit Tom ihr Elternhaus in Bergisch Gladbach besuchte – es liegt direkt gegenüber ihrer damaligen Schule. "Es war sehr emotional für mich", sagte sie danach. Der Ort, an dem sie einst so viel Schmerz erlebte, wurde plötzlich wieder lebendig.