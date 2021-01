Heidi Klum: Papa Günther Klum beleidigt sie in aller Öffentlichkeit!

Der Medien-Profi nennt natürlich keinen Namen, doch es ist eindeutig, dass er mit den "skurrilen Posts" auf Heidi anspielt. Schließlich hatte er sich schon im Sommer negativ über ihre Nackt-Parade geäußert. Statt mit ihren Modelqualitäten zu punkten oder ihren Fans ganz normale Einblicke in ihr Privatleben zu geben, mauserte sich die 47-Jährige seit der Beziehung mit Tom Kaulitz zur Queen peinlicher Netzmomente. Ob nackt hinterm Vorhang, beschwipst in der Badewanne, schlabbernde Zungenspielchen mit dem Musiker oder Fotos, auf denen er weder Hose noch Unterwäsche trägt: Manchmal könnte man glatt vergessen, dass Heidi eigentlich ein erfolgreiches Model ist, das hart für seine Karriere gearbeitet hat. Dann wirkt Heidi eher wie ein Reality-Sternchen, das mit schlüpfrigen Details versucht, nicht in Vergessenheit zu geraten.

Auf jeden Fall sind es Bilder, die ihrem Vater ein Dorn im Auge sein dürften und für die er sich offenbar schämt. Für seine Enkelin Leni (16), die in Heidis berufliche Fußstapfen treten will, spricht er deshalb auch eine klare Instagram-Warnung aus: "Besonders hier muss Leni auf sich aufpassen, ihre Wurzeln nicht außer Acht zu lassen. Damit meine ich ein seriöses Auftreten." Skurril, unseriös. Autsch, diese Aussagen dürften die klumsche Kluft nur noch weiter vertiefen. Übrigens: Günther hat Heidi in dem Interview nicht mit einem Wort erwähnt und stattdessen ein Buch über seine "nicht immer positiven Erfahrungen" angekündigt – es geht also weiter…